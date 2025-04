Dopo lo stop per i funerali del Papa torna in campo la Futsal contro l' Altamarca

Futsal Cesena è pronta a tornare in campo per il rush finale di questo campionato di Serie A2 Élite, che prevede ancora tre giornate prima dei responsi di fine stagione. I bianconeri affronteranno domani sera (ore 20.15) lo Sporting Altamarca in trasferta. La sfida sarebbe dovuta andare in. Cesenatoday.it - Dopo lo stop per i funerali del Papa, torna in campo la Futsal contro l'Altamarca Leggi su Cesenatoday.it LaCesena è pronta are inper il rush finale di questo campionato di Serie A2 Élite, che prevede ancora tre giornate prima dei responsi di fine stagione. I bianconeri affronteranno domani sera (ore 20.15) lo Sportingin trasferta. La sfida sarebbe dovuta andare in.

