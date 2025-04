Bollate Softball | Giulia Longhi | Obiettivo Olimpiadi 2028

Bollate, Softball: Giulia Longhi: “Obiettivo Olimpiadi 2028”. Giulia Longhi, gioca nell’Mkf dal 2024, ma che in precedenza ha girovagato lungo la penisola giocando nella Fermana, nel Caserta, nel Bussolengo e nel Saronno. Oltre ad essere un’atleta, è un personaggio di spessore, difende l’angolo caldo del diamante sia nel Bollate che nella Nazionale in modo eccellente, . Leggi su Ilnotiziario.net : “”., gioca nell’Mkf dal 2024, ma che in precedenza ha girovagato lungo la penisola giocando nella Fermana, nel Caserta, nel Bussolengo e nel Saronno. Oltre ad essere un’atleta, è un personaggio di spessore, difende l’angolo caldo del diamante sia nelche nella Nazionale in modo eccellente, .

