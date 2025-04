Matteo Renzi presenta L' influencer al teatro Tosti di Ortona

teatro Tosti a Ortona, Matteo Renzi presenterà l'ultimo suo libro "L'influencer".Ad annunciarlo è il presidente regionale di Italia Viva, Camillo D'Alessandro: "Sarà una occasione per incrociare riflessioni nazionali con quanto accade in Abruzzo ed a. Chietitoday.it - Matteo Renzi presenta "L'influencer" al teatro Tosti di Ortona Leggi su Chietitoday.it Lunedì 28 aprile, alle ore 18, presso ilpresenterà l'ultimo suo libro "L'".Ad annunciarlo è il presidente regionale di Italia Viva, Camillo D'Alessandro: "Sarà una occasione per incrociare riflessioni nazionali con quanto accade in Abruzzo ed a.

Matteo Renzi presenta "L'influencer" al teatro Tosti di Ortona - Lunedì 28 aprile, alle ore 18, presso il teatro Tosti a Ortona, Matteo Renzi presenterà l'ultimo suo libro "L'influencer". Ad annunciarlo è il presidente regionale di Italia Viva, Camillo D'Alessandro: "Sarà una occasione per incrociare riflessioni nazionali con quanto accade in Abruzzo ed a... 🔗chietitoday.it

Renzi presenta "L'influencer": "Il pandoro della Meloni... è in cottura" - AGI - "Io penso che per ogni influencer arriva un pandoro... Per me il pandoro di Giorgia Meloni è in cottura e io faro' tutto il possibile perche' torni all'opposizione. Dobbiamo cercare di fare uno straccio di coalizione". Non ci va leggero il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante la presentazione del suo libro, in uscita domani, "L'influencer" al teatro Parenti di Milano. E sferra l'attacco verso la premier "A livello personale non ho alcun tipo di acrimonia nei confronti di Giorgia Meloni. 🔗agi.it

Matteo Renzi a Perugia per presentare il suo libro "L'influencer" - Domani, domenica 30 marzo 2025, Matteo Renzi presenterà il suo ultimo libro, L'Influencer, a Perugia. L'appuntamento è alle ore 17, alle Librerie Feltrinelli, corso Vannucci. Il libro, uscito il 18 marzo, è il volume di saggistica più venduto in Italia, al primo posto nella classifica dedicata... 🔗perugiatoday.it

“L’INFLUENCER”: MATTEO RENZI A ORTONA PER PRESENTARE IL SUO LIBRO - ORTONA – L’ex presidente del Consiglio, leader di Italia Viva, Matteo Renzi a Ortona (Chieti) per presentare il suo ultimo libro “L’influencer”. L’appuntamento è per domani, lunedì 28 aprile, alle ore ... 🔗abruzzoweb.it

Renzi presenta “L’influencer” e attacca la Meloni e Salvini: “Lei bravissima? Accanto a Salvini anche Jack lo squartatore fa bella figura” - Ospite del programma In altre parole condotto da Massimo Gramellini su La7, il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ha presentato il suo nuovo libro “L’influencer”, chiarendo subito un equivoco: ... 🔗baritalianews.it