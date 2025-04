Ancelotti nuovo CT del Brasile accordo vicino | i dettagli del contratto e quando ci sarà la firma

Ancelotti è sempre più vicino all'accordo con il Brasile per diventare il nuovo CT della Seleçao: l'avventura di Carletto a Madrid è ai titoli di coda. I dettagli del contratto e quando ci sarà la firma con la CBF. Leggi su Fanpage.it è sempre piùall'con ilper diventare ilCT della Seleçao: l'avventura di Carletto a Madrid è ai titoli di coda. Idelcilacon la CBF.

Real Madrid, ultimatum del Brasile ad Ancelotti: entro quella data dovrà decidere se vorrà essere il nuovo CT - Il tecnico italiano, con il contratto in scandenza nel 2026 con i Blancos, entro maggio dovrà decidere se accettare o meno l’offerta della nazionale verdeoro Questa potrebbe essere l’ultima stagione di Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid. Il tecnico italiano, corteggiato tra gli altri anche dai Friedkin per la panchina della Roma, è sempre […] 🔗calcionews24.com

Tu sai come si vince un Mondiale | Niente Ancelotti: il Brasile ha scelto il nuovo ct - Tu sai come si vince un Mondiale | Niente Ancelotti: il Brasile ha scelto il nuovo ct"> Dopo l’umiliazione contro l’Argentina, il Brasile riflette sul futuro della sua panchina: Dorival Júnior è in bilico e il sogno Ancelotti si complica. Ma spunta un’alternativa di lusso. Il Maracanã è stato teatro di una delle sconfitte più dolorose della storia recente del calcio brasiliano. La Seleção, travolta per 4-1 dall’Argentina, ha mostrato tutti i suoi limiti, lasciando un’ombra pesante sul futuro della squadra. 🔗napolipiu.com

Il Brasile cambia ct dopo il 4-1 in Argentina: per il futuro si riparla di Ancelotti - Il Brasile si appresta a cambiare il commissario tecnico della nazionale maggiore di calcio maschile. L`ultima sconfitta per 4-1 contro l`Argentina... 🔗calciomercato.com

Brasile, nuovi contatti con Ancelotti: si può chiudere a breve. E il Portogallo sogna Mou - L'eliminazione del Real Madrid dalla Champions League e le conseguenti voci di un divorzio tra Carlo Ancelotti e i Blancos, forse addirittura già domani in caso di sconfitta nella finale di Coppa del ... 🔗msn.com

Real Madrid, l'ultimo Clasico di Ancelotti: il futuro è il Brasile - Il ko ai supplementari col Barça puo segnare la fine della gloriosa esperienza in Blancos: un emissario dei verdeoro era a Siviglia, si punta a chiudere prima del Mondiale per Club ... 🔗msn.com