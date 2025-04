Laprimapagina.it - Sparatoria a Monreale: morti Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvatore Turdo. Due feriti

Tragedia anella notte, dove tre giovani hanno perso la vita e altri due sono rimastiin unaavvenuta intorno all’una in via Benedetto d’Acquisto, nei pressi di alcuni locali affollati vicino al Duomo. A perdere la vita sono stati, entrambi di 26 anni, e, 23 anni. I, un ragazzo di 33 anni e uno di 16, non sono in pericolo di vita. Tutti e cinque sono originari di.Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una lite per futili motivi davanti a una pizzeria. La rissa è degenerata rapidamente: tavoli, bastoni e bottiglie sono stati scagliati tra i gruppi contrapposti, fino a quando uno dei giovani ha estratto una pistola e ha sparato in mezzo alla folla.sono deceduti poco dopo l’arrivo in ospedale, mentreha lottato per ore prima di arrendersi.