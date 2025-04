I fori dei proiettili sui vasi i segni sull’asfalto | il luogo dove è avvenuta la sparatoria a Monreale

Tre persone sono morte e due sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta nella notte nella centrale piazza Duomo a Monreale, in provincia di Palermo. Due delle vittime avevano 26 anni, il terzo 23. I feriti hanno 33 e 16 anni, non sarebbero in pericolo di vita. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Poi i due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. Uno dei protagonisti dell'aggressione, armato di pistola, ha iniziato a sparare

