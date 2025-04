Infortunio Thuram il francese giocherà contro il Barcellona? Le ultime sul problema fisico e la data del rientro dell’attaccante dell’Inter

L'Inter si trova ad affrontare un momento critico in vista delle prossime sfide, specialmente considerando le recenti notizie relative alle condizioni fisiche di Marcus Thuram. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro sul suo profilo X, il calciatore francese ha ripreso solo ieri ad "corricchiare", un segnale che potrebbe sembrare incoraggiante, ma che evidenzia anche l'incertezza della sua condizione fisica. I medici del club nerazzurro avevano inizialmente sperato di recuperare il francese per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Tuttavia, con il passare dei giorni e il progresso del suo recupero, queste speranze si sono assottigliate.

Infortunio Thuram, il francese spinge per esserci contro il Napoli: ad Appiano nonostante il giorno libero! La mossa - di RedazioneInfortunio Thuram, il francese spinge per esserci contro il Napoli: ad Appiano nonostante il giorno libero! La mossa del numero 9 dell’Inter L’infortunio alla caviglia sembra non voler dare pace a Marcus Thuram. Tuttavia il numero 9 dell’Inter non ha alcuna intenzione di mollare e punta ad esserci per la sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Anzi, la sua volontà non è solo quella di esserci, ma quella di poter incidere con una condizione fisica al 100%. 🔗internews24.com

Infortunio Thuram, buone notizie dopo gli esami effettuati: il francese si allena però ancora a parte! Il motivo - di RedazioneInfortunio Thuram, buone notizie dopo gli esami effettuati oggi: il centravanti francese si allena però ancora a parte! Marcus Thuram è ancora alle prese con l’infortunio che lo ha costretto al cambio forzato durante Inter Fiorentina di lunedì sera. Il centravanti francese, nella giornata di oggi, si è sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità del problema alla caviglia: la notizia positiva è che sono state escluse lesioni. 🔗internews24.com

Infortunio Thuram, il francese costretto a saltare Juve Lecce? Le ultime dalla Continassa verso la sfida dello Stadium - di Redazione JuventusNews24Infortunio Thuram, il francese costretto a saltare Juve Lecce? Le ultime dalla Continassa verso la sfida dello Stadium in programma domani sera Una notizia che non ci voleva. Come anticipato nella giornata di ieri da Juventusnews24 Khephren Thuram ha svolto un lavoro personalizzato nell’ultima seduta di allenamento alla Continassa e ora è in dubbio per il Lecce. A confermarlo questa mattina è Tuttosport, che spiega anche come il problema potrebbe essere riassorbito ma dalle parti di Torino potrebbero essere orientati a non rischiare. 🔗juventusnews24.com

