Regione Martusciello | Centrodestra unito farà la differenza in Campania

Centrodestra sarà l’elemento che farà la differenza in Campania”. Lo afferma Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, commentando il percorso verso le prossime elezioni regionali. “Sulla scelta del candidato presidente si troverà una sintesi – aggiunge Martusciello –. Abbiamo già chiarito che la decisione finale spetterà ai leader nazionali”. Il coordinatore di Forza Italia ricorda come “Fratelli d’Italia e Lega abbiano indicato candidati autorevoli come Edmondo Cirielli e Gianpiero Zinzi”, mentre Forza Italia “ha lanciato l’idea di una candidatura civica”. “Quale che sia la scelta finale – conclude Martusciello – il Centrodestra sarà unito”. L'articolo Regione, Martusciello: “Centrodestra unito farà la differenza in Campania” proviene da PRIMACampania. Primacampania.it - Regione, Martusciello: “Centrodestra unito farà la differenza in Campania” Leggi su Primacampania.it NAPOLI, 27 APRILE 2025 – “L’unità delsarà l’elemento chelain”. Lo afferma Fulvio, coordinatore regionale di Forza Italia, commentando il percorso verso le prossime elezioni regionali. “Sulla scelta del candidato presidente si troverà una sintesi – aggiunge–. Abbiamo già chiarito che la decisione finale spetterà ai leader nazionali”. Il coordinatore di Forza Italia ricorda come “Fratelli d’Italia e Lega abbiano indicato candidati autorevoli come Edmondo Cirielli e Gianpiero Zinzi”, mentre Forza Italia “ha lanciato l’idea di una candidatura civica”. “Quale che sia la scelta finale – conclude– ilsarà”. L'articolo: “lain” proviene da PRIMA

Su questo argomento da altre fonti

Centrodestra unito. Gelli coordinatrice - È cominciato il cammino di Fratelli d’Italia verso le elezioni amministrative 2026 a Comacchio. Un appuntamento cui il Centrodestra si presenterà unito, e sul tavolo c’è già la candidatura a sindaco proposta a Samuele Bellotti che prossimamente scioglierà le riserve. È stato questo uno degli argomenti trattati ieri al Centro Laguna, durante il partecipato congresso comunale del partito, presieduto dal senatore Alberto Balboni, affiancato dal coordinatore comunale Tiziana Gelli, dal consigliere regionale Fausto Gianella e dal capogruppo in Consiglio comunale Bruno Calderoni. 🔗ilrestodelcarlino.it

Il circolo Pd Castellammare sulla sede della Regione nell'area di risulta: "Sveleremo la verità che il centrodestra nasconde" - «La sede della Regione Abruzzo nell'area di risulta di Pescara è una scelta scellerata: il 28 febbraio vi sveleremo la verità che il centrodestra vi nasconde». È l'annuncio che fa Alessandro Capodicasa, segretario del circolo Pd di Pescara Castellammare. L'appuntamento è previsto alle ore 18... 🔗ilpescara.it

Regione Lombardia, Formigoni: “Sala candidato? Un valore aggiunto per il centrosinistra, il centrodestra deve fare attenzione” - Milano, 5 marzo 2025 – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, candidato alla presidenza della Regione Lombardia? La voce circola da un po’, ma il 2028 è ancora lontano. “Certamente un plus per il centrosinistra, un valore aggiunto”, per questo “il centrodestra deve fare grande attenzione a non sottostimare le possibilità della sinistra”, ha detto all’Adnkronos l'ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. 🔗ilgiorno.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Martusciello (FI),centrodestra unito per candidato in Campania; Regionali 2025, Iannone (FdI): Centrodestra unito con nomi autorevoli; Forza Italia cresce in Campania: “Pronti a guidare il cambiamento”; «Regionali Campania, centrosinistra in vantaggio. Fico vince nel campo largo, testa a testa Piantedosi-Cirielli a destra». 🔗Cosa riportano altre fonti

Regionali Campania 2025: Martusciello ottimista sul Centrodestra - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Fi, Martusciello: “Alla Regione una candidatura donna e civica” - “Alla candidatura polverosa del centrosinistra occorre rispondere con una proposta di novità. L’idea lanciata da Antonio Tajani di un candidato civico può davvero portare il centrodestra a vincere le ... 🔗corriereirpinia.it

Regionali, Martusciello: "Per il candidato non c'è fretta. Potrebbe essere una donna" - Le parole del coordinatore regionale di Forza Italia in Campania a margine di un'iniziativa politica a Capaccio Paestum ... 🔗napolitoday.it