Esce con lei Uomini e Donne altro che abbandono | Gianmarco con la più bella

Gianmarco Steri è stato al centro di un vortice di voci e indiscrezioni, alimentate soprattutto dal suo percorso a Uomini e Donne. Tra ipotesi di abbandoni e sospetti sulle sue corteggiatrici, la rete ha dato libero sfogo ai rumor, ma il 26 aprile Lorenzo Pugnaloni è intervenuto per mettere un punto fermo su una delle notizie più discusse. Attraverso un post su Instagram, il noto blogger ha voluto chiarire che il tronista non ha alcuna intenzione di lasciare il programma, anzi, è pienamente coinvolto nel proseguimento del suo percorso sentimentale.>> “Per Tina finisce qui”. Uomini e Donne, il caos in studio: vola di tutto, non solo le paroleSecondo quanto riportato da Pugnaloni, Gianmarco avrebbe recentemente registrato nuove esterne con Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, due delle protagoniste principali della sua avventura televisiva. Leggi su Caffeinamagazine.it Negli ultimi giorni, il nome diSteri è stato al centro di un vortice di voci e indiscrezioni, alimentate soprattutto dal suo percorso a. Tra ipotesi di abbandoni e sospetti sulle sue corteggiatrici, la rete ha dato libero sfogo ai rumor, ma il 26 aprile Lorenzo Pugnaloni è intervenuto per mettere un punto fermo su una delle notizie più discusse. Attraverso un post su Instagram, il noto blogger ha voluto chiarire che il tronista non ha alcuna intenzione di lasciare il programma, anzi, è pienamente coinvolto nel proseguimento del suo percorso sentimentale.>> “Per Tina finisce qui”., il caos in studio: vola di tutto, non solo le paroleSecondo quanto riportato da Pugnaloni,avrebbe recentemente registrato nuove esterne con Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, due delle protagoniste principali della sua avventura televisiva.

