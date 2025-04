Strage di gatti nella notte la mamma non si allontana dalla cesta | è caccia al criminale

nella notte tra venerdì e sabato. Ad attirare le persone che hanno poi avvisato i carabinieri, la mamma della cucciolata, trovata disperata vicino alla cesta in cerca di aiuto. Ora è partita la caccia al. Padovaoggi.it - Strage di gatti nella notte, la mamma non si allontana dalla cesta: è caccia al criminale Leggi su Padovaoggi.it Quattro mici uccisi e un quinto in pericolo di vita. E' successo a San Martino di Luparitra venerdì e sabato. Ad attirare le persone che hanno poi avvisato i carabinieri, ladella cucciolata, trovata disperata vicino allain cerca di aiuto. Ora è partita laal.

