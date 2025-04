Como Minelli Anpi | Commemorazioni neofasciste hanno coperture politiche

coperture politiche che tollerano quello che fanno, questa è la cosa che li ringalluzzisce ed è la cosa più condannabile”. Lo dice a LaPresse Primo Minelli, presidente provinciale dell’Anpi di Milano, a margine della manifestazione a Dongo contro le Commemorazioni da parte di militanti neofascisti dei gerarchi uccisi 80 anni fa dai partigiani che catturarono Mussolini in fuga verso la Svizzera. “In un paese come il nostro – continua Minelli- che ha subito l’onta del fascismo, permettere una manifestazione come questa è una cosa vergognosa: la prima cosa da chiedere è che prima o dopo venga messa un divieto. Deve esserci una ribellione morale oltre che politica, perché accettare passivamente che venga infangata la storia antifascista nell’80esimo anniversario della Liberazione, è davvero un’esagerazione. Lapresse.it - Como, Minelli (Anpi): “Commemorazioni neofasciste hanno coperture politiche” Leggi su Lapresse.it “Non è folclore, non bisogna mai sottovalutare queste cose. Sanno di avere delleche tollerano quello che fanno, questa è la cosa che li ringalluzzisce ed è la cosa più condannabile”. Lo dice a LaPresse Primo, presidente provinciale dell’di Milano, a margine della manifestazione a Dongo contro leda parte di militanti neofascisti dei gerarchi uccisi 80 anni fa dai partigiani che catturarono Mussolini in fuga verso la Svizzera. “In un paese come il nostro – continua- che ha subito l’onta del fascismo, permettere una manifestazione come questa è una cosa vergognosa: la prima cosa da chiedere è che prima o dopo venga messa un divieto. Deve esserci una ribellione morale oltre che politica, perché accettare passivamente che venga infangata la storia antifascista nell’80esimo anniversario della Liberazione, è davvero un’esagerazione.

Approfondimenti da altre fonti

Minelli (Anpi Milano): “Mosca attacca Mattarella? Noi solidali con lui, è l’unico a parlare di antifascismo” - “Abbiamo fatto un comunicato in cui solidarizziamo con il presidente Mattarella, anche perché è l’unico presidente che ha la forza di parlare di antifascismo”. Così Primo Minelli, presidente di Anpi Milano, a margine dell’assemblea annuale della sezione Anpi Barona Milano ‘Carlo Smuraglia’, commenta l’attacco della Russia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo di Stato ha associato l’aggressione russa dell’Ucraina al “criterio della dominazione” e alle “guerre di conquista” del Terzo Reich, scatenando la reazione di Mosca, che ha parlato di “paralleli storici oltraggiosi e ... 🔗ilfattoquotidiano.it

25 aprile: Minelli(Anpi), ennesima vandalizzazione targa dedicata a Pinelli - Milano, 23 apr. (LaPresse) – Stamattina è stata trovata di nuovo gravemente danneggiata la targa di pietra dedicata a Giuseppe Pinelli, ferroviere, anarchico, partigiano, vittima innocente delle trame fasciste collegate alla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Lo rende noto l’Anpi provinciale di Milano, in un comunicato. 🔗lapresse.it

25 aprile, Minelli (Anpi): “Tensioni tra antifascisti? È democrazia” - “La tensione tra antifascisti nel corteo del 25Aprile? È la democrazia“. Lo dice il presidente dell’Anpi Primo Minelli, al corteo di Milano dopo le tensioni tra centri sociali e Pd. “L’uso della democrazia va fatto con grande responsabilità e senso di equilibrio. Oggi lo troveremo”, ha concluso Minelli. 🔗lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

Como, Minelli (Anpi): Commemorazioni neofasciste hanno coperture politiche; VIDEO Como, Minelli (Anpi): Commemorazioni neofasciste hanno coperture politiche - LaPresse; Papa Francesco, i fedeli sfilano davanti alla tomba a S. Maria Maggiore; 25 aprile, l’80° della Liberazione dal nazifascismo sui territori. 🔗Cosa riportano altre fonti

Como, Minelli (Anpi): “Commemorazioni neofasciste hanno coperture politiche” - “Non è folclore, non bisogna mai sottovalutare queste cose. Sanno di avere delle coperture politiche che tollerano quello che fanno, questa è la cosa che li ringalluzzisce ed è la cosa più condannabil ... 🔗msn.com

Il 25 aprile a Como e in provincia: il programma delle celebrazioni. L’Anpi: “Partecipate” - Ecco il programma delle celebrazioni del 25 aprile diffuso in queste ore dall’Anpi comasca: In questo 2025 celebriamo 80 anni dell’Italia liberata dal nazifascismo. La Liberazione ha visto ... 🔗comozero.it

25 aprile: Minelli(Anpi), ennesima vandalizzazione targa dedicata a Pinelli - ferroviere, anarchico, partigiano, vittima innocente delle trame fasciste collegate alla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Lo rende noto l’Anpi provinciale di Milano, in un comunicato. 🔗lapresse.it