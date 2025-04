Marsilio ai funerali di Papa Francesco | Gratitudine e affetto dall’Abruzzo

funerali di Papa Francesco". A dichiararlo è il presidente della Regione Marco Marsilio, presente oggi, 26 aprile, a Roma per prendere parte alle esequie di Papa Francesco."Ho portato con la mia presenza la Gratitudine e l’affetto degli abruzzesi per la. Chietitoday.it - Marsilio ai funerali di Papa Francesco: "Gratitudine e affetto dall’Abruzzo" Leggi su Chietitoday.it "Con molta commozione ho partecipato aidi". A dichiararlo è il presidente della Regione Marco, presente oggi, 26 aprile, a Roma per prendere parte alle esequie di."Ho portato con la mia presenza lae l’degli abruzzesi per la.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Marsilio ai funerali di Papa Francesco: "Gratitudine e affetto dall’Abruzzo" - "Con molta commozione ho partecipato ai funerali di Papa Francesco". A dichiararlo è il presidente della Regione Marco Marsilio, presente oggi, 26 aprile, a Roma per prendere parte alle esequie di Papa Francesco. "Ho portato con la mia presenza la gratitudine e l’affetto degli abruzzesi per la... 🔗chietitoday.it

Marsilio ai funerali di Papa Francesco: "Indelebile il ricordo del riconoscimento della Perdonanza Celestiniana" - "Con molta commozione ho partecipato ai funerali di Papa Francesco. Ho portato con la mia presenza la gratitudine e l’affetto degli abruzzesi per la sua opera e il suo magistero e in particolare per l’indelebile ricordo del riconoscimento, dopo oltre sette secoli della Perdonanza Celestiniana... 🔗ilpescara.it

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Marsilio ai funerali di Papa Francesco: Gratitudine e affetto dall’Abruzzo; Marsilio ai funerali di Papa Francesco: Indelebile il ricordo del riconoscimento della Perdonanza Celestiniana; PAPA FRANCESCO: MARSILIO AI FUNERALI, RIMARRA' NELLA STORIA E NEI CUORI DEGLI ABRUZZESI; Marsilio ai funerali del Papa: «Grande commozione. Francesco resterà nella storia e nei cuori degli abruzzesi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

PAPA FRANCESCO: MARSILIO AI FUNERALI, “RIMARRA’ NELLA STORIA E NEI CUORI DEGLI ABRUZZESI” - L’AQUILA – “Con molta commozione oggi ho partecipato ai funerali di Papa Francesco”. Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio: “Ho portato con la mia presenza la gr ... 🔗abruzzoweb.it

PAPA FRANCESCO: D’AMICO, “NON E’ STATO RIVOLUZIONARIO”, “PERCHE’ NON VADO A FUNERALE? SONO ATEO” - L’AQUILA – “È stato un papa importante, ma non credo sia stato rivoluzionario come oggi se ne sente parlare”. “Papa Francesco ha rilanciato i messaggi del cristianesimo di duemila anni fa”. “Quest’imm ... 🔗abruzzoweb.it

Campo largo sui migranti, Salvini e Tajani vicini e lontani: i politici al funerale di papa Francesco - La prima fila sotto il palco, quella che guarda più da vicino i grandi della terra riuniti intorno alla bara di legno ruvido che contiene le spoglie di Bergoglio, è popolata da ... 🔗ilgazzettino.it