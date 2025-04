Golf Marco Penge si prende il primo titolo in carriera suo l’Hainan Classic Bene Molinari e Pavan

Marco Penge ad avere la meglio al termine dell'Hainan Classic, torneo che chiude l'Asian Swing e che ha messo in palio 500 punti FedEx e 2,55 milioni di dollari.Il britannico, in testa ad un giro dalla fine insieme al padrone di casa Bowen Xiao, ha retto Bene la pressione e ha chiuso con un'ottima giornata in -5 per un totale sul torneo di -17. Il suo primo titolo in carriera sul tour maggiore gli vale ben 585 punti. Crollato, invece, il cinese: +1 di giornata e 6º posto a pari merito con l'inglese Sam Bairstow e l'italiano Edoardo Molinari a -11. Quest'ultimo, al 4º torneo in stagione, ha giocato un torneo all'insegna della costanza. Unica sbavatura il giro, nel moving day, in 73 colpi (+1) che ha tolto al torinese la possibilità di giocarsi la top 3.Seconda posizione a pari merito a -14 (3 lunghezze di distanza) per il norvegese Kristoffer Reitan, 27enne professionista dal 2018 e ancora a secco di titoli sul maggiore circuito europeo, e lo statunitense Sean Crocker, 28enne professionista dal 2018 e con una vittoria all'attivo (l'Hero Open nel 2022).

