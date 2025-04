Caschi rubati dagli scooter in sharing denunciato un uomo per ricettazione

Caschi rubati dai motorini Cooltra, l’azienda che gestisce una flotta di 1.500 motorini elettrici in sharing a Roma.Rubato casco CooltraI carabinieri della Stazione di Roma San Paolo, con il supporto degli altri militari della compagnia carabinieri Roma. Romatoday.it - Caschi rubati dagli scooter in sharing, denunciato un uomo per ricettazione Leggi su Romatoday.it Non si ferma a Roma il fenomeno deidai motorini Cooltra, l’azienda che gestisce una flotta di 1.500 motorini elettrici ina Roma.Rubato casco CooltraI carabinieri della Stazione di Roma San Paolo, con il supporto degli altri militari della compagnia carabinieri Roma.

Su altri siti se ne discute

A Roma i furti dei caschi degli scooter a noleggio e le scuse dei furbetti: «L’ho portato a casa per evitare che lo rubassero» - C’è chi prova a camuffarli e chi invece li indossa fiero senza timore. I caschi dei motorini a noleggio sono diventati una sorta di trofeo a Roma. Pochi resistono alla tentazione di portarsi a casa un casco gratis, ma ora – si legge sull’edizione romana di Repubblica – i responsabili sono coinvolti in un’inchiesta che conta già oltre mille indagati a vario titolo, per ricettazione, riciclaggio o furto aggravato a seconda delle situazioni. 🔗open.online

I furti di caschi dai motorini in sharing. A Roma mille indagati per ricettazione e riciclaggio - Funzionari dei ministeri, avvocati, medici e minorenni. L’occasione di avere un casco gratis è talmente ghiotta che ci cascano in tanti. Peccato che, alla fine, arrivi la giustizia per saldare i conti che, tra l’altro, sono molto salati. Parliamo dei caschi di Cooltra, l’azienda che ha in... 🔗romatoday.it

Scooter rubati ritornano ai loro proprietari - Venerdì pomeriggio la polizia di Stato è intervenuta in via Compagnoni a seguito della segnalazione di alcuni soggetti che, con fare sospetto, si aggiravano nei pressi dei veicoli in sosta nel retro di un condominio. Giunti sul posto, gli agenti non hanno trovato nessuno ma hanno notato due scooter con il sistema di accensione danneggiato. Dopo aver effettuato i dovuti controlli, hanno appurato che si trattavano entrambi di mezzi rubati i cui proprietari avevano già sporto denuncia a Reggio, uno a metà febbraio e uno la scorsa settimana. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Caschi rubati dagli scooter in sharing, denunciato un uomo per ricettazione; A Roma è nato un business illegale: i caschi rubati dagli scooter a noleggio. Ma è durato poco; Roma: caschi Cooltra rubati dagli scooter a noleggio, cento indagati per ricettazione; Sulla bici con il casco rubato dallo scooter a noleggio, era destinatario di provvedimento espulsione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Rubano i caschi allo scooter sharing e li usano sui mezzi personali: i furti continuano, 12 denunce - Sono 12 le persone denunciate per ricettazione, sebbene non sia l’unico rischio che corre chi ruba un casco dallo sharing ... della società di noleggio scooter. Quella dei furti dei caschi ... 🔗msn.com

A Roma è nato un business illegale: i caschi rubati dagli scooter a noleggio. Ma è durato poco - La procura di Roma interviene sui furti di caschi dagli scooter a noleggio. Cento sono gli indagati per il furto dei caschi degli scooter in sharing della società spagnola Cooltra in città, l'accusa è ... 🔗moto.it

Furti dei caschi dei motorini in sharing, sono sette gli indagati per ricettazione - Rovinarsi la vita per avere un casco Cooltra, l’azienda che gestisce i motorini in sharing a Roma. Dopo centinaia di denunce e mesi di indagini, la procura, secondo quanto riportato dal Corriere della ... 🔗romatoday.it