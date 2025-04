Venezia-Milan Jimenez | Giocare con Theo un sogno Il mio obiettivo è…

Jimenez, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025 Pianetamilan.it - Venezia-Milan, Jimenez: “Giocare con Theo un sogno. Il mio obiettivo è…” Leggi su Pianetamilan.it Alex, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025

Cosa riportano altre fonti

Milan, Ibrahimovic: "Leao tra i più forti al mondo, è lui che ti spiega come giocare. Theo deve trovare la svolta. Servono i fatti, come con tua moglie..." - Assente Sergio Conceiçao, per quanto riguarda la presentazione della sfida tra Milan e Feyenoord, valida per il ritorno dei playoff di... 🔗calciomercato.com

Galli: “Theo Hernandez si perde senza Leao. Devono giocare insieme” - Intervenuto a Radio 24, Filippo Galli ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao 🔗pianetamilan.it

Milan, Ibrahimovic: "Leao tra i più forti al mondo, è lui che ti spiega come giocare. Theo deve trovare la svolta" - Assente Sergio Conceiçao, per quanto riguarda la presentazione della sfida tra Milan e Feyenoord, valida per il ritorno dei playoff di... 🔗calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Formazioni ufficiali Venezia-Milan: chi gioca e le ultime su Abraham, Jovic, Gimenez, Gabbia, Fila e Oristanio; LIVE MN - Verso Venezia-Milan: Conceiçao conferma lo stesso 11 del derby. Walker in panchina; Formazioni ufficiali Venezia-Milan: Conceiçao conferma gli stessi 11 del derby; Jimenez a DAZN: Dobbiamo affrontare tutti nella stessa maniera come con l'Inter. Che onore giocare con Theo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Venezia-Milan, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni - Anche in streaming la diretta di Venezia-Milan è affidata a DAZN che ne detiene l'esclusiva totale. Per usufruire del servizio su pc basta andare sul portale e accedere tramite il proprio abbonamento ... 🔗fanpage.it

Fonseca conferma la linea: panchina per Theo Hernandez. Jimenez titolare con Liberali - C'è chi ci crede anche se poi trovarne il sostituto non è un dettaglio da poco), c'è ancora un'enorme fetta di stagione da giocare e Theo non può ... bensì Alex Jimenez, tra colonne del ... 🔗msn.com

Venezia-Milan, il ricordo di una sfida del passato con la time machine - Domani alle 12:30 il Milan affronterà il Venezia allo stadio Penzo. In attesa della gara, però, andiamo a ricordare una sfida del passato ... 🔗msn.com