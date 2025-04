Le prime immagini della tomba di Papa Francesco | fedeli in fila fin dall’alba

della semplicitàUna semplice lastra di pietra ligure, con inciso il solo nome “FRANCISCUS” e una luce che illumina una croce: così si presenta la tomba di Papa Francesco, come richiesto dallo stesso Pontefice. La Santa Sede ha diffuso oggi le prime fotografie, scattate nella Basilica di Santa Maria Maggiore.Accanto alla lapide è stata posta una rosa bianca, simbolo di purezza e affetto. La croce incisa sulla pietra riproduce in dimensioni maggiorate la croce pettorale che Papa Bergoglio era solito indossare.I primi omaggi dei fedeliDalle 7 di questa mattina, 27 aprile, i fedeli hanno potuto iniziare il loro pellegrinaggio alla tomba. Già prima dell’alba, centinaia di romani, pellegrini e religiosi erano in attesa davanti alla Basilica per rendere omaggio al Pontefice scomparso. Dayitalianews.com - Le prime immagini della tomba di Papa Francesco: fedeli in fila fin dall’alba Leggi su Dayitalianews.com Una sepoltura all’insegnasemplicitàUna semplice lastra di pietra ligure, con inciso il solo nome “FRANCISCUS” e una luce che illumina una croce: così si presenta ladi, come richiesto dallo stesso Pontefice. La Santa Sede ha diffuso oggi lefotografie, scattate nella Basilica di Santa Maria Maggiore.Accanto alla lapide è stata posta una rosa bianca, simbolo di purezza e affetto. La croce incisa sulla pietra riproduce in dimensioni maggiorate la croce pettorale cheBergoglio era solito indossare.I primi omaggi deiDalle 7 di questa mattina, 27 aprile, ihanno potuto iniziare il loro pellegrinaggio alla. Già prima dell’alba, centinaia di romani, pellegrini e religiosi erano in attesa davanti alla Basilica per rendere omaggio al Pontefice scomparso.

