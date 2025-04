Schianto nella galleria Scoglio | ferito anziano viaggiatore

Leccotoday.it - Schianto nella galleria Scoglio: ferito anziano viaggiatore Leggi su Leccotoday.it Allarme sulla SS36. Un nuovo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato 26 aprile lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" in direzione sud. Un uomo di 89 anni, in viaggio sulla frequentatissima arteria stradale, ha impattato contro le barriere laterali.

