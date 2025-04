Controlli dei carabinieri contro la movida violenta nel centro storico di Napoli

Napoli, 27 APRILE 2025 – Freno alla movida violenta a Napoli grazie ai controlli serrati dei carabinieri della compagnia centro e del Reggimento Campania. Le operazioni si sono concentrate nel cuore della città, tra le piazze più frequentate da cittadini e turisti. Primo a finire nei guai un 16enne incensurato, trovato in possesso di un manganello telescopico lungo 64 centimetri. Il giovane non ha fornito alcuna spiegazione plausibile per il possesso dell’arma impropria ed è stato denunciato. Denuncia anche per un 56enne, accusato di furto con destrezza: aveva sfilato il portafogli a un passante ma è stato prontamente individuato e rintracciato dai militari. Stessa sorte per un 29enne sorpreso alla guida di una moto senza patente e per un 45enne siciliano, sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo nei pressi di piazza Matteotti. Primacampania.it - Controlli dei carabinieri contro la movida violenta nel centro storico di Napoli Leggi su Primacampania.it , 27 APRILE 2025 – Freno allagrazie aiserrati deidella compagniae del Reggimento Campania. Le operazioni si sono concentrate nel cuore della città, tra le piazze più frequentate da cittadini e turisti. Primo a finire nei guai un 16enne incensurato, trovato in possesso di un manganello telescopico lungo 64 centimetri. Il giovane non ha fornito alcuna spiegazione plausibile per il possesso dell’arma impropria ed è stato denunciato. Denuncia anche per un 56enne, accusato di furto con destrezza: aveva sfilato il portafogli a un passante ma è stato prontamente individuato e rintracciato dai militari. Stessa sorte per un 29enne sorpreso alla guida di una moto senza patente e per un 45enne siciliano, sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo nei pressi di piazza Matteotti.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Castellammare di Stabia: controlli dei carabinieri durante la movida - Controlli fino all’alba a Castellammare di Stabia per i carabinieri della locale compagnia. Durante la notte i militari hanno identificato 215 persone e ben 132 di queste erano già note alle forze dell’ordine.Controllati 106 veicoli per un totale di 69 sanzioni al codice della strada dove spicca la guida senza revisione del veicolo (29 contravvenzioni).Nel corso delle operazioni i carabinieri hanno denunciato tre persone. 🔗puntomagazine.it

"Blitz antidroga e controlli all'ex Scalo Merci contro tossici e vagabondi: grazie Carabinieri" - “Ringrazio i Carabinieri e la Polizia di Stato per l’intensa attività di controllo effettuata negli ultimi giorni a Parma. Dai controlli antidroga nelle strade in cui l’allarme è più evidente e segnalato, nel centro storico, in stazione e nel quartiere San Leonardo, in particolare via Trento e... 🔗parmatoday.it

Roma, controlli serrati contro la mala movida: quasi 2mila violazioni accertate - Patenti ritirate, locali sanzionati e sequestri: il bilancio della Polizia Locale nel weekend. CRONACA DI ROMA – Controlli intensificati della Polizia Locale di Roma Capitale nel fine settimana per contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta “mala movida”. Le pattuglie sono intervenute in diverse zone della città, dal Centro Storico a Trastevere, da San Lorenzo a Ponte Milvio, passando per i Parioli, piazza Bologna e il quartiere Trieste, con un’azione mirata al rispetto delle norme sulla vendita e il consumo di alcolici, per la tutela della quiete pubblica e la sicurezza stradale. 🔗romadailynews.it

Se ne parla anche su altri siti

Il giro di vite alla mala movida. Scattano maxi controlli dei carabinieri; CONTIENE FOTO# ROMA - CONTROLLI DEI CARABINIERI CONTRO LA MALA MOVIDA. SOSPESA L'ATTIVITA' PER 10 GIORNI A DUE LOCALI A PIAZZA BOLOGNA E A TRASTEVERE.; Barcellona, controlli dei carabinieri sul territorio nelle zone della movida; Movida e controlli. Multe e segnalazione dei carabinieri nel centro a Benevento. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Movida a Napoli, controlli sul territorio: fermato 16enne armato e denunciato parcheggiatore abusivo - Freno alla movida violenta con i controlli dei carabinieri nel centro storico di Napoli, nelle zone più frequentate dalla movida giovanile e dai turisti. Un 16enne è ... 🔗ilmattino.it

Movida, ancora un 16enne armato fermato durante i controlli dei Carabinieri - Freno alla movida violenta con i controlli dei Carabinieri della compagnia Centro e del Reggimento Campania. Focus nel centro storico del capoluogo, tra le ... 🔗napolivillage.com

Controlli intensificati dei carabinieri nel centro storico di napoli tra denunce e sequestri - I carabinieri della compagnia Centro e del Reggimento Campania intensificano i controlli nel centro storico di Napoli, con denunce per furto, guida senza patente, sequestri e sanzioni contro spaccio e ... 🔗gaeta.it