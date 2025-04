Elisabetta Gregoraci le parole sul figlio che non vive più con lei | ecco dove abita adesso Nathan Falco Briatore

Elisabetta Gregoraci e la mancanza del figlio Nathan Falco Briatore che non vive più con lei. Scopriamo dove è adesso il ragazzo!

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci e quell'infezione che l'ha fatta finire in ospedale: tanta paura per la showgirl, i fatti

Figli che crescono, vita che cambia, libertà ritrovata. È naturale che la lontananza del figlio Nathan Falco, per Elisabetta Gregoraci abbia avuto un impatto significativo sulla sua vita.

La conduttrice racconta la sua esperienza con parole che descrivono bene la fase di crescita dei figli, quando l'attaccamento ai genitori cambia e i loro interessi si spostano verso gli amici e le nuove esperienze. ecco tutti i dettagli!

View this post on Instagram
A post shared by Elisabetta Gregoraci (@ElisabettaGregoracireal)

L'amore non conosce confini

"Quando mi manca mio figlio prendo l'aereo e vado da lui solo per cena" è la frase con cui Elisabetta Gregoraci si fa forza nel momento in cui sente la mancanza di suo figlio Nathan Falco Briatore.

