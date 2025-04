Lazio Tchaouna piace ancora in Olanda | in estate l'esterno può partire

estate la pista PSV per Loum Tchaouna. L`esterno d`attacco della Lazio, prelevato dalla Salernitana l`estate scorsa per. Leggi su Calciomercato.com Può riaccendersi inla pista PSV per Loum. L`d`attacco della, prelevato dalla Salernitana l`scorsa per.

Su questo argomento da altre fonti

Lazio-Udinese LIVE 1-1: Romagnoli risponde a Thauvin! Miracolo di Okoye su Zaccagni, ci prova Tchaouna - GOAL LAZIO-UDINESE 1-1, Romagnoli al 32`: la Lazio trova il pareggio con Romagnoli che sbuca sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d`angolo,... 🔗calciomercato.com

Inter-Lazio 2-0, le pagelle: Arnautovic show (7,5), Martinez para tutto (7), male Tchaouna (4) - Pagelle Inter J. MARTINEZ 7 Con Sommer fermo ai box per infortunio, lo spagnolo sta mostrando tutte le sue qualità. Nel primo tempo si supera due volte su Isaksen permettendo... 🔗ilmessaggero.it

Milan-Lazio: sorpresa Walker dal 1'. Tchaouna "falso nove" tra i biancocelesti - Milano, 2 marzo 2025 – La sconfitta contro il Bologna ha reso ancor più acuto il momento di crisi in cui è sprofondato il Milan di Sergio Conceiçao, finito a -8 dal quarto posto e costretto di fatto a non commettere più passi falsi per non dare l’addio anticipato all’obiettivo della conquista dell’accesso alla prossima Champions League, che al momento sembra però quasi un miraggio. Già dal big match di questa sera contro la Lazio (calcio d’inizio alle 20. 🔗sport.quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Lazio, Tchaouna piace ancora in Olanda: in estate l'esterno può partire; Mercato Lazio, il PSV non molla Tchaouna: nuova offerta a giugno? Il punto; Calciomercato Lazio, il PSV in pressing su Tchaouna: le ultime; Insulti razzisti a Tchaouna, è bufera in Twente-Lazio: cosa è successo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mercato Lazio, il PSV non molla Tchaouna: nuova offerta a giugno? Il punto - L'esterno francese classe 2003 piace tanto al club olandese, che potrebbe preparare una nuova offerta per lui già in vista di giugno prossimo ... 🔗msn.com

Lazio, l'Eredivisie punta Tchaouna: l'attaccante piace sempre al PSV, a giugno l'offerta - Sirene dall'estero per Loum Tchaouna. L'attaccante classe 2003 ha raggiunto la Lazio l'estate scorsa dopo l'anno trascorso a Salerno.. 🔗tuttomercatoweb.com

Lazio, De Grandis: "I fischi a Tchaouna? Non li capisco. Il tifoso dovrebbe..." - La vittoria della Lazio contro il Genoa, le scorie della sconfitta contro il Bodo/Glimt messe alle spalle e uno sguardo a Parma, analizzando anche alcune situazioni individuali come quelle ... 🔗lalaziosiamonoi.it