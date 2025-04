It.insideover.com - Verso il Conclave – Africa e Asia, i due tasselli della Chiesa post Bergoglio

I numeri, da soli, non bastano a spiegare quella maggiore “internazionalizzazione del” di cui si è molto parlato negli ultimi giorni. Certo, la percentuale di cardinali elettori europei non è più egemone, ma rimane comunque alta con almeno 59 porporati che entreranno alla Sistina come rappresentanti dei fedeli del Vecchio Continente. Il vero punto riguarda il fatto che due continenti su tutti,, stanno accrescendo il proprio peso politico in seno alla. E questo per diversi fattori. In primis, per la crescita di fedeli. Elemento molto importante quest’ultimo, considerando invece la diminuzione di cattolici praticanti in Europa e nelle Americhe. In secondo luogo, per l’emergere di personalità di spicco tra i vescovini etici. Nomi importanti, potenzialmente capaci di orientare le sceltea prescindere dal Paese di provenienza del futuro Pontefice.