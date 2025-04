Cade da una scala 60enne trasferito in codice rosso in eliambulanza

Cade da una scala, 60enne trasferito in codice rosso in eliambulanza. Il fatto è successo questa mattina a Ceccano, in via Diaz. L'uomo sembrerebbe essere caduto da una scala mentre si trovava all'interno della propria abitazione. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei parenti.

