Latini choc dà forfait all' ultimo | ora potrebbe avvicinarsi a Ricci Elezioni Osimo tutti i candidati

Osimo - Dino Latini si chiama clamorosamente fuori dalla corsa elettorale per le amministrative di Osimo del 25-26 maggio. Per le quali correranno dunque tre candidati a sindaco: Michela Glorio (otto.

