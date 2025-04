Radici Pietro Industries Brands rinviata l’assemblea degli azionisti a causa di una verifica fiscale

Radici Pietro Industries Brands ha comunicato di aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, il 18 aprile, un processo verbale di constatazione (Pvc) relativo a una verifica generale ai fini delle imposte dirette, Irap, Iva e obblighi del sostituto di imposta relativi al periodo di imposta 2019. Questa verifica è stata estesa anche agli anni 2017, 2018 e 2020 relativamente al controllo dei crediti di imposta per attività di ricerca e di sviluppo.Il Pvc propone unicamente la ripresa a tassazione di una porzione di crediti di imposta per ricerca e sviluppo utilizzati dalla società per un importo pari a 1,265 milioni di euro, oltre a interessi e sanzioni.Questa verifica era già stata contemplata nella relazione sulla gestione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 depositato il 14 aprile scorso. Bergamonews.it - Radici Pietro Industries Brands, rinviata l’assemblea degli azionisti a causa di una verifica fiscale Leggi su Bergamonews.it ha comunicato di aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, il 18 aprile, un processo verbale di constatazione (Pvc) relativo a unagenerale ai fini delle imposte dirette, Irap, Iva e obblighi del sostituto di imposta relativi al periodo di imposta 2019. Questaè stata estesa anche agli anni 2017, 2018 e 2020 relativamente al controllo dei crediti di imposta per attività di ricerca e di sviluppo.Il Pvc propone unicamente la ripresa a tassazione di una porzione di crediti di imposta per ricerca e sviluppo utilizzati dalla società per un importo pari a 1,265 milioni di euro, oltre a interessi e sanzioni.Questaera già stata contemplata nella relazione sulla gestione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 depositato il 14 aprile scorso.

