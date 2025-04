Jesi David ancora grave operato alla testa dopo l' incidente sul trattore | Quei campi pieni di pali pericolanti

Jesi - Rabbia, e incredulità. Sono i sentimenti che travolgono chi conosce David, il ragazzo di 19 anni gravemente ferito nella mattinata del 25 aprile mentre lavorava nei campi alla periferia. Corriereadriatico.it - Jesi, David ancora grave, operato alla testa dopo l'incidente sul trattore: «Quei campi pieni di pali pericolanti» Leggi su Corriereadriatico.it - Rabbia, e incredulità. Sono i sentimenti che travolgono chi conosce, il ragazzo di 19 annimente ferito nella mattinata del 25 aprile mentre lavorava neiperiferia.

Incidente sul lavoro a Jesi, 19enne sul trattore travolto e schiacciato dal crollo di un palo della luce: gravissimo. Chiusa via Piandelmedico - JESI – Dramma questa mattina in via Piandelmedico, a Jesi. Un giovane operaio di appena 19 anni mentre stava lavorando su un terreno privato con un trattore, è stato travolto da ... 🔗msn.com

Jesi Travolto da un palo mentre lavora nei campi: restano gravi le condizioni del 19enne - Il trattore e l'area interessata sotto sequestro per consentire gli accertamenti, il giovane era assunto da poche settimane nell'azienda agricola jesina, ricoverato a Torrette in prognosi riservata ... 🔗qdmnotizie.it