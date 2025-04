Papa Francesco messa in suffragio a San Pietro | Senso di smarrimento

messa in suffragio di Papa Francesco oggi a San Pietro. La messa è celebrata dal cardinale Pietro Parolin, ad assistere stavolta sono invitati in modo particolare i dipendenti e i fedeli della Città del Vaticano. E in questa celebrazione sono presenti anche gli adolescenti a Roma per il Giubileo a . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – All'indomani dei funerali,indioggi a San. Laè celebrata dal cardinaleParolin, ad assistere stavolta sono invitati in modo particolare i dipendenti e i fedeli della Città del Vaticano. E in questa celebrazione sono presenti anche gli adolescenti a Roma per il Giubileo a .

