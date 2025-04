Primo maggio e weekend | ecco che tempo farà in Friuli Venezia Giulia

tempo stabile e soleggiato per la maggior parte delle giornate della settimana prossima, con temperature che sfioreranno i 25°C. Un meteo che promette un Primo maggio all'insegna del bel tempo, ma che preannuncia anche un deciso. Udinetoday.it - Primo maggio e weekend: ecco che tempo farà in Friuli Venezia Giulia Leggi su Udinetoday.it Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendostabile e soleggiato per lar parte delle giornate della settimana prossima, con temperature che sfioreranno i 25°C. Un meteo che promette unall'insegna del bel, ma che preannuncia anche un deciso.

