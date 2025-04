L' ultimo viaggio di papa Francesco nella sua Roma | il corteo funebre da San Pietro a Santa Maria Maggiore

Pietro a Santa Maria Maggiore: a seguire l’ultimo viaggio di papa Francesco, fino alla basilica in cui ha scelto di essere sepolto, c’erano 150mila persone, che hanno accompagnato il pontefice da dietro le transenne. Dato che, per motivi di sicurezza, non è stato possibile. Romatoday.it - L'ultimo viaggio di papa Francesco nella sua Roma: il corteo funebre da San Pietro a Santa Maria Maggiore Leggi su Romatoday.it Da piazza San: a seguire l’di, fino alla basilica in cui ha scelto di essere sepolto, c’erano 150mila persone, che hanno accompagnato il pontefice da dietro le transenne. Dato che, per motivi di sicurezza, non è stato possibile.

Corteo funebre di Papa Francesco con l'ex papamobile, la scelta per l'ultimo viaggio tra i fedeli - Sarà una papamobile riadattata a trasportare le spoglie di Papa Francesco verso la basilica di Santa Maria Maggiore. I dettagli sul corteo funebre 🔗notizie.virgilio.it

Papa Francesco, l'ultimo viaggio verso la tomba con rito a «basso costo»: per il Vaticano spesa di un milione e mezzo, l'Italia investirà 5 milioni - Ancora un solo giorno e la Capitale, come il mondo intero, darà l'ultimo saluto a Papa Francesco. La macchina del piano di sicurezza è ormai rodata, sulla base dei tanti pellegrini... 🔗ilgazzettino.it

Papa Francesco, l’Ultimo Viaggio: Ecco Come Si Svolgeranno i Funerali Oggi. - Oggi Roma ed il mondo intero si fermeranno: in una Piazza San Pietro gremita, la Chiesa ed i potenti della terra si stringono per l’ultimo, commosso saluto a Papa Francesco, il Pontefice che ha segnato un’epoca con la sua umiltà e la sua vicinanza agli ultimi. Dopo giorni di pellegrinaggio incessante, con oltre 250.000 fedeli accorsi per rendere omaggio alla sua salma esposta in San Pietro, la città vive ore di raccoglimento, silenzio e preghiera. 🔗mondouomo.it

Papa Francesco, l'ultimo viaggio: la tumulazione a Santa Maria Maggiore - Nel maggio del 2022 il Pontefice comunicò al cardinale Rolandas Makrickas quale sarebbe stato il suo sepolcro: “La sua vita si conclude in un posto diverso e semplice” ... 🔗msn.com

L'ultimo viaggio di Francesco: il video del tragitto del corteo funebre da San Pietro a Santa Maria Maggiore - Il corteo funebre lascia San Pietro dalla porta del Perugino, attraversa via Cavalleggeri, giunge fino al Colosseo per poi attraversare via Merulana e arrivare alla basilica di Santa Maria Maggiore ... 🔗msn.com

Funerali Papa Francesco: il saluto degli "ultimi" a Santa Maria Maggiore - Il racconto dell'ultimo viaggio di Papa Francesco da San Pietro a Santa Maria Maggiore. Da domenica il sepolcro sarà visitabile dai fedeli ... 🔗msn.com