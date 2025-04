Una marea di giovanissimi travolge San Pietro | in più di 200mila per il Giubileo degli adolescenti

200mila i giovanissimi arrivati nell’area di piazza San Pietro per il Giubileo degli adolescenti, iniziato il 25 aprile. Il dato arriva dal centro per la gestione della sicurezza della questura di Roma: “Grazie alla collaborazione della. Romatoday.it - Una marea di giovanissimi "travolge" San Pietro: in più di 200mila per il Giubileo degli adolescenti Leggi su Romatoday.it I numeri hanno superato ogni aspettativa. Sono oltrearrivati nell’area di piazza Sanper il, iniziato il 25 aprile. Il dato arriva dal centro per la gestione della sicurezza della questura di Roma: “Grazie alla collaborazione della.

Approfondimenti da altre fonti

Minimarket della droga a San Giorgio, arrestati due giovanissimi pusher - I carabinieri hanno arrestato due catanesi di 23 e 16 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno scoperto che, in una mansarda di un appartamento del quartiere San Giorgio, i 2 ragazzi avevano organizzato un minimarket della droga e non disdegnavano di... 🔗cataniatoday.it

Calcio femminile, 'manita' del Cesena che travolge San Marino in trasferta - Vittoria trionfale del Cesena femminile nel campionato di serie B. Le bianconere si sono imposte in trasferta sul San Marino grazie a un perentorio 0-5. Decisiva la tripletta di Di Luzio, alla quale si aggiungono i gol di Milan e il rigore trasformato da Tironi. San Marino: Montanari, Peare... 🔗cesenatoday.it

Papa Francesco, la marea di fedeli a San Pietro (che non chiude). L?omaggio commosso di Meloni - L?ultimo colpo di coda di Francesco. Poiché ultimi ci si può sentire anche tra le calde mura domestiche a due passi dal Vaticano e non dall?altra parte del mondo, vuoi anche... 🔗ilmessaggero.it

Cosa riportano altre fonti

Una marea di giovanissimi travolge San Pietro: in più di 200mila per il Giubileo degli adolescenti; Augusta | Clara travolge un pubblico di giovanissimi. 🔗Su questo argomento da altre fonti