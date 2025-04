Bando Cariparo da 200 mila euro alla Provincia per Isola Millecampi e Casone delle Sacche

Provincia di Padova ha vinto il Bando “Luoghi (non) comuni”, attivato dalla Fondazione Cariparo per sostenere progetti territoriali di rigenerazione, incentrati sulla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale delle province di Padova e Rovigo. L’ente Provinciale beneficerà di un. Padovaoggi.it - Bando Cariparo da 200 mila euro alla Provincia per Isola Millecampi e Casone delle Sacche Leggi su Padovaoggi.it Ladi Padova ha vinto il“Luoghi (non) comuni”, attivato dFondazioneper sostenere progetti territoriali di rigenerazione, incentrati sulla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientaleprovince di Padova e Rovigo. L’entele beneficerà di un.

Bando Cariparo da 200 mila euro alla Provincia per Isola Millecampi e Casone delle Sacche - Un progetto inclusivo per rendere più fruibile e far conoscere il sito patrimonio Unesco. La Provincia di Padova finanzierà la spesa complessiva con 100 mila euro

