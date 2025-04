Zonawrestling.net - Aleister Black parla della sua carriera:”Mi restano ancora 5-8 anni sul ring”

è una presenza consolidata nel mondo del pro wrestling da oltre vent’. Tuttavia, nessuno può restare sulper sempre, e di recenteha svelato quanto tempo pensa di averedavanti a sé.Nel documentario Tom Budgen: Stillness in the Void,ha dichiarato che, fisicamente si sente in ottima forma e ritiene di essere nel suo miglior momento anche dal punto di vista estetico. L’atleta ha evidenziato come le nuove tecnologie, una migliore alimentazione e i progressi nella scienza dello sport permettano oggi agli atleti di mantenersi competitivi più a lungo: “Ho 39e penso di averecinque-ottodavanti a me. Fisicamente mi sento alla grande, probabilmente è il periodo in cui ho l’aspetto migliore di sempre. Con il tempo, la tecnologia, l’alimentazione, la scienza e la scienza dello sport sono cambiate: oggi vediamo atleti che, nonostante l’età, riescono a mantenersi ad altissimi livelli.