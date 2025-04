McKennie può essere l’uomo decisivo per Juve Monza? Ci sono tre fattori per crederlo | tra questi spunta un precedente benaugurante

McKennie può fare la differenza in Juve Monza? Ci sono tre fattori che possono permettere al texano di incidere, uno in particolareWeston McKennie può essere il protagonista a sorpresa di Juve Monza per tre aspetti, uno in particolare. Quest'ultimo riguarda proprio un precedente avvenuto contro i brianzoli e che la Vecchia Signora ricorda con questa nota.STATISTICA – «L'ultima rete in Serie A di Weston McKennie è arrivata contro il Monza nella sfida di andata dello scorso dicembre. Sei degli 11 gol dello statunitense nel torneo sono stati realizzati a seguito di un corner (compreso quello contro i brianzoli); inoltre il classe '98 è il giocatore che vanta il maggior numero di sponde andate a buon fine (70) in questo campionato.».

