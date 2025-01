Udine20.it - Giuseppe Cruciani 2 febbraio 2025 a Udine

, che per anni dai microfoni della Zanzara ha “punto sul vivo” i soggetti più disparati facendo indignare i benpensanti di tutta Italia, torna in teatro per la stagione 2024/con “Via Crux – Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire”, il one-man-show più scorretto, irriverente e dissacrante mai visto, che ha debuttato lo scorso maggio diventando fin da subito un “caso”. Uno spettacolo orgogliosamente oltre i limiti, nel suo stile liberale, libertario, individualista, anarchico e provocatore, che arriverà in Friuli Venezia Giulia domenica 2, al Teatro Nuovo Giovanni da, con inizio alle 17.00. Gli ultimi biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune die Teatro Nuovo Giovanni da, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone.