Giorgia Meloni e l’incontro segreto con Mattarella prima del video sul caso Almasri

Martedì 28 gennaio, qualche oradi postare sui social ilmessaggio in cui annunciava di essere stata iscritta nel registro degli indagati per il, la premiersi sarebbe incontrata incon il presidente della Repubblica Sergio. Un incontro non “formale”, a differenza di quello che c’era stato tra capo di Governo e di Stato la mattina dello stesso giorno, a seguito della Commemorazione della Memoria. Si è trattato dunque di un bis che, come ha rivelato Francesco Bechis sul Messaggero, si sono concessi. Cosa si siano detti, però, «non è dato sapere». Il confronto con Mantovano e la visita segreta al QuirinaleSecondo le informazioni raccolte, lareazione della premierall’informativa firmata dal procuratore Francesco Lo Voi sarebbe stata confrontarsi con il sottosegretario e suo braccio destro Alfredo Mantovano, indagato insieme a lei e ai ministri dell’Interno e della Giustizia, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio.