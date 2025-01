Lanazione.it - Gianni Collini in corsa per il vertice

Lunedì prossimo la federazione golf eleggerà il presidente che dovrà raccogliere la pesante eredità lasciata da colui che l’ha guidata per un ventennio, Franco Chimenti, recentemente scomparso. Due i candidati alla successione ed uno di questi è un pratese. E’, 74enne imprenditore che per 12 anni ha ricoperto la carica di consigliere della stessa federazione. Il suo antagonista è Cristiano Cerchiai, 60 anni, commercialista veneziano già revisore dei conti della Federgolf.gioca a golf dal 1980 ed è stato fra i fondatori del circolo della nostra città, il Club Le Pavoniere. "Ho iniziato all’Ugolino di Firenze – racconta– e poi ho fondato con altri soci il Club Le Pavoniere di cui mi sono occupato del disegno del campo e della movimentazione della terra. Del circolo sono stato anche presidente per quindici anni".