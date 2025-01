Lanazione.it - Fiorentina, matrimonio in vista per Colpani: Giulia Boninsegna ha detto sì

Firenze, 31 gennaio 2025 – Fiori d’arancio in casa. Una villa bellissima come cornice, lo splendente anello di prammatica, due giovani belli e sorridenti. Una piccola favola in salsaper il centrocampista viola Andreae la sua fidanzata. Come si usa di questi tempi è arrivato un post su Instagram a ufficializzare la proposta di: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) "Non trovo le parole per descrivere l’emozione che ho provato nel dire sì all’amore della mia vita.