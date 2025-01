Oasport.it - Fenerbahce-Virtus Bologna oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Torna l’e appuntamento esterno questa sera per laSegafredoche sarà in campo all’Ulker Sports and Event Hall di istanbul contro il. Quasi un testacoda, con i turchi attualmente secondi in classifica e lanciati verso i playoff continentali, mentre gli emiliani sono terz’ultimi e virtualmente fuori dalla corsa ai play-in.A ciò si aggiungono anche le tensioni societarie, con l’addio di Luca Baraldi e le dure parole di patron Zanetti sulla gestione degli ultimi mesi, a non rendere tranquilla la vigilia di questo match. Che per i padroni di casa è importantissimo per allungare sulle inseguitrici e consolidare la propria top 6, mentre perserve un risultato per il morale.Palla a due che verrà alzata all’Ulker Sports and Event Hall di istanbul alle ore 18:30 di venerdì 31 gennaio.