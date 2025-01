Donnapop.it - Fedez perde un’altra donna della sua vita: dopo Chiara Ferragni e l’amante Angelica, addio all’assistente Eleonora Sesana

Periodo sfortunatissimo perla fine del matrimonio con, la rottura conMontini, l’esposto di Adriana Ventura contro di lui, ora deve affrontare anche la fine del rapporto con, la sua assistente. Ma cosa succede?Chi segue il rapper di Rozzano da sempre, conosce sicuramente anche la figura (quasi invisibile)sua amata assistente. In tutti questi anni,è rimasta al fianco di, sostenendolo nei momenti bui e spronandolo nel suo lavoro. Parlando di lei, infatti, il rapper non si è mai risparmiato in parole di affetto e stima.Fonte: InstagramOra, però, sembrerebbe essere cambiato qualcosa: tutto è cominciato quando, lo scorso dicembre, in occasioneserata di Sarà Sanremo, il cantante si è presentato al fianco di Carlo Conti visibilmente scosso.