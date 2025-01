Ilgiorno.it - Due guasti in poche ore sulla Milano-Genova, decine di treni soppressi o in ritardo. L’ironia dei pendolari: “Gomblotto”

Leggi su Ilgiorno.it

Pavia – Due differentiavvenuti a Pavia aore di distanza l’uno dall’altro hanno provocato ingenti ritardi e numerose cancellazionilinea, limitando la circolazione deiper buona parte della giornata. Intorno alle 12.15 si è verificato il primo problema alla linea ferrovia, poi, alle 15.30 circa, un treno in avaria ha bloccato i binari per quasi due ore. Complessivamente, una ventina di convogli hanno registrato ritardi da 30 a 100 minuti e almeno altri cinque sono stati. Intorno alle 17 il traffico era stato ripristinato, ma continuavano a registrarsi disservizi. Tra le centinaia di viaggiatori rimasto bloccati in stazione per ore, non pochi hanno manifestato su Facebook la loro rabbia. “Una delle principali direttrici italiane lasciata allo sbando.