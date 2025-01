Ilgiorno.it - Crollano i ricoveri per bronchiolite: "L’anticorpo monoclonale funziona"

L’inverno non è ancora finito, ma i numeri parlano già abbastanza chiaro: da settembre al 19 gennaio nei pronto soccorso degli ospedali lombardi sono arrivati circa 1.500 neonati e lattanti (cioè bambini sotto l’anno d’età) con la. L’infiammazione delle piccole vie aeree la cui causa più comune è il virus respiratorio sinciziale (Rsv la sigla in inglese) negli ultimi inverni ha messo sotto pressione i pronto soccorso pediatrici già da novembre riempiendo, purtroppo, anche le terapie intensive: nelle stagioni 2022-23 e 2023-24 gli accessi in ospedale viaggiavano sui 5.800 e ida pronto soccorso sui 2.350, mentre stavolta alla fine di gennaio se ne contano meno di 600. Per fare un confronto, gli scorsi inverni erano 1.500 i bambini finiti in terapia intensiva, ha ricordato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso.