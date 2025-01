Ilnapolista.it - Comuzzo, nella mattinata contatto telefonico tra De Laurentiis e Commisso (Sportmediaset)

A Sportmediset riassumono così le ultime notizie di mercato che riguardano il Napoli: “tra De, il Napoli ha il sì del giocatore (). Il Napoli non ha mollato Garnacho, ma non si schioda dall’offerta di 50 milioni più qualcosina. Si valutano altre formule e altri nomi. In lista ci sono anche Amuzu, è stato offerto Riquelme ed è stato fatto un sondaggio di Saint-Maximin“.L’obiettivo principale riguarda quindi il difensore della Fiorentina per. Ma occhi anche agli eventuali sviluppi che coinvolgono la fascia sinistra. Il Napoli non ha ancora mollato Garnacho ma serve uno sforzo da parte dello United. Manna valuta comunque le alternative: Amuzu, Riquelme (Atletico Madrid) o Saint-Maximin.Palladino: «Nessuno sposta, neanche le voci di mercato»Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Genoa, in programma domenica alle 15.