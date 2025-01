Clara la sua ‘Febbre’ per Sanremo 2025 | In dialogo con me stessa

Leggi su Funweek.it

torna in gara al del Festival dinell’edizione numero 75 con Febbre, brano già disponibile in presave e preorder anche in formato vinile 7? – 45 giri. Prodotta da Dardust, la traccia riporta la giovane artista sul palco dell’Ariston dopo la prima partecipazione nel 2024 con Diamanti grezzi. Reduce dal successo dell’album Disco d’Oro ‘PRIMO’, trainato dalle hit Origami all’alba e Ragazzi Fuori,si prepara a un nuovo capitolo musicale che riparte proprio dove tutto, o quasi, è cominciato.Cover da Ufficio Stampa Torni adopo un anno molto importante, proprio sulla scia della precedente edizione diGiovani. Quali sono i pro e i contro di questo tuo bis? E ci sono timori?Timori non ne ho, sinceramente. Il lato positivo è che ora ho molta più consapevolezza di cosa rappresentae di cosa mi aspetta.