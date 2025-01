Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni e Fedez sono stati in vacanza con il padre di Angelica Montini? L’indiscrezione: “Pare che lui avesse invitato i Ferragnez in barca”

C’è un precedente di cui nessuno si era reso conto nel presunto (e chiacchieratissimo) triangolo amoroso tra? Così sembra, a giudicare dalla ricostruzione effettuata dall’inviato Michele Dessì a Pomeriggio 5.“che il(di, ndr) abbiasu questainsieme alla moglie (, ndr) e i figli. Hanno fatto anche una partita di basket”, spiega l’inviato. E sembrerebbe ci siano delle conferme. Perché in alcuni video mostrati dalla trasmissione pomeridiana di Canale 5, si vedrebbe proprio Marcello, presidente della squadra di calcio Alcione (attualmente 7° in Serie C, girone A) edi, alle spalle di.Non è chiaro se, effettivamente, vi sia stato un incontro, né se fosse presente anche la stessa, ma il presunto invito risalirebbe all’agosto 2021.