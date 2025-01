Anteprima24.it - Bufala Dop: aumenta consumo in Italia, export in lieve calo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiSono le regioni del Centro e del Nord Est le aree geografiche “mozzarella lover” in. Dal Lazio fino al Friuli, passando per l’Emilia Romagna, ecco i territori che hanno trainato i consumi di mozzarella dicampana Dop nel 2024. L’anno appena trascorso ha infatti visto un aumento dei consumi interni e una leggera flessione dell’diCampana. È quanto emerge dal report sulla filiera elaborato dal Consorzio di Tutela e presentato nell’ambito della giornata di studio “Mozzarella diCampana Dop: direzione Futuro”, svoltosi alla Camera di Commercio di Caserta. “Abbiamo vissuto un anno in chiaroscuro – commenta il presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo – ma di fronte alle difficoltà, dettate dal contesto internazionale e dalla crisi dei consumi, la filiera è riuscita a reggere, con risultati sostanzialmente in linea con il 2023.