Lanazione.it - Biblioteca in municipio, coro di ’no’: "È uno schiaffo alla storia della città". Chiesto un consiglio comunale aperto

Se lo slogan fosse riassumibile in cinque parole non ci sarebbero dubbi: "Giù le mani d". È una vera e propria levata di scudi quella che vede le forze di minoranza, insieme ad alcune realtà culturali, opporsi al trasferimento"Carducci" dall’attuale sede al Sant’Agostino (nella foto) al vecchiodi piazza Matteotti. L’annuncio era stato fatto dal sindaco Alberto Giovannetti, ma la reazione, al momento, è di netta contrarietà. L’associazione culturale "Cecchi Pandolfini" chiede un. "Il sindaco e la sua squadra – scrive il presidente Fabio Simonini – si aprano a un confronto serio su temi che incidono sulla fisionomiastessa Pietrasanta nel presente, ma soprattutto nel futuro, in maniera determinante.