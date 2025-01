.com - Basket Serie B Interregionale / Senigallia, col Roseto conta eccome

Ultima giornata di campionato al PalaPanzini per la Goldengas: chi vince si porta dietro 2 punti in più nella seconda fase– 31 Gennaio 2025 – Ultima giornata diper la Goldengasche domenica 2 febbraio affronta in casa il2020.Entrambe le formazioni finiranno nello stesso girone salvezza nella seconda fase e dunque il match è molto importante: chi vince infatti, in base al regolamento, si porterà dietro il successo nella seconda fase partendo con 2 punti in più.La Goldengas vinse già all’andata 84-81 dopo aver sempre condotto: da allora è cambiata la panchina deldove ora siede l’ex biancorosso Stefano Foglietti.Squadra con giocatori di grande esperienza in categoria come Corral, Bini, Arienti e Cecchetti quella abruzzese, che roster alla mano avrebbe dovuto disputare un torneo migliore.