WWE: Dakota Kai non vola a Indianapolis per la Royal Rumble

Come molti ormai sanno,Kai si è di nuovo infortunata durante un match di coppia combattuto a RAW in quel di Dallas, dove combatteva al fianco di IO SKY contro Zoey Stark e Shayna Baszler. La wrestler neozelandese avrebbe subito un trauma cranico, probabilmente causato da una caduta sbagliata dopo un Missile Dropkick eseguito da Zoey Stark.La star della Damage CTRL salta la Rissa RealeSecondo quanto riportato nelle ultime ore da PWInsider, la wrestler non potràre aper lain quanto è ancora soggetta ai rigidi protocolli della WWE per le commozioni cerebrali. Potrà quindi tornare in azione solo dopo aver superato tutte le valutazioni necessarie.