Volley, Perugia non sa più vincere: ko in Champions League, ci sarà un derby ai quarti

non sa più. I Campioni d’Italia sono incappati nella quarta sconfitta consecutiva: dopo il doppio tonfo in campionato contro Trento e Civitanova e la semifinale di Coppa Italia persa contro Verona, i Block Devils sono crollati anche nell’ultima partita della fase a gironi delladimaschile. I rossoneri sono stati sconfitti dall’Halkbank Ankara per 3-2 (28-26; 14-25; 15-25; 25-18; 15-12), incappando nella prima battuta d’arresto in stagione nella massima competizione europea.Dopo aver perso il primo set ai vantaggi e aver dominato i due parziali successivi, i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno preso un break di vantaggio nella parte centrale della quarta frazione, ma hanno poi subito la rimonta dei turchi e sono capitolati al tie-break.era già certa del primo posto nel gruppo D e della qualificazione aidi finale, ma la sconfitta odierna ha tolto la possibilità di essere la prima testa di serie nel tabellone della fase a eliminazione diretta.