Turismo Bologna fa il pieno di stranieri | ecco i numeri di un boom

, 30 gennaio 2024 –in crescita in città. I2024 si confermano positivi, in linea rispetto al biennio precedente. Da gennaio a novembre gli arrivi sotto le Due Torri sono stati 1.703.989, più 7 per cento sul 2023 con 3.827.319 pernottamenti, con un balzo del 14 per cento. Situazione analoga nella città metropolitana con 2.423.803 arrivi e 5.410.342 presenze, con crescita rispettivamente del 6 per cento e del 10 per cento. Vero e proprioper i viaggiatori internazionali che superano quelli interni attestandosi al 55 per cento ae il 48 per cento in provincia. A guidare la classifica delle provenienze Germania e Stati Uniti, seguono Spagna, Regno Unito e Francia. In lieve crescita il tasso di occupazione alberghiera che passa dal 76% del 2023 al 77% del 2024.