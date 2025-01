Secoloditalia.it - Sette anni senza Pamela Mastropietro, la diciottenne violentata e uccisa: Macerata la ricorda oggi

. Tanto è passato dal giorno in cui il corpo fatto a pezzi divenne ritrovato in due trolley abbandonati alla periferia di. Un delitto che sconvolse l’Italia e che la città ha volutore con una cerimonia sobria ma carica di significato ai giardini Diaz, promossa dall’Amministrazione comunale.Una camelia per dare un messaggio di nuova vitaDavanti alla targa commemorativa posizionata quattrofa, è stata piantata una camelia bianca. Un simbolo di vita in risposta alla morte brutale che la ragazza ha dovuto subire. «Davanti alla violenza di chi distrugge, noi piantiamo una nuova vita — ha detto il sindaco Sandro Porcaroli — che il suo ricordo possa generare speranza nel solco dei valori positivi della vita». Il vescovo di, monsignor Nazzareno Marconi, ha poi guidato un momento di preghiera, a cui hanno preso parte le autorità civili e militari.